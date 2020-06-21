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Локомотив — Оренбург 1:0
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Болельщики московской команды выступают против решения клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Фанаты также скандировали кричалки в поддержку специалиста и призывали уволить гендиректора клуба Василия Кикнадзе.В источнике
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«Не того деда убрали». Фанаты «Локо» высказывались о политике, выгоняли Кикнадзе, кричали о распиле и не боялись вируса

Sports.ru 16:14
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Сёмин отреагировал на первый матч «Локомотива» под руководством Николича

Sport.ru 13:29
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Семин: игра «Локо» с «Оренбургом»? Пусть Кикнадзе вам этот матч и прокомментирует, а я не смотрел

Футбол России 13:50
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