Локомотив — Оренбург 1:0

Болельщики московской команды выступают против решения клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Фанаты также скандировали кричалки в поддержку специалиста и призывали уволить гендиректора клуба Василия Кикнадзе.