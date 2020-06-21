НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Говорит МоскваГоворит Москва
Локомотив — Оренбург 1:0
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • Sport24.ru
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
  • Медиа лига
  • Общественная служба новостей
  • Матч ТВ
  • Газета Metro
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Тульский футбол
  • Невские Новости
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • LiveResult.Ru
  • Комсомольская правда
  • CT news
  • RT на русском
  • Спорт уик-энд
  • НТВ
Болельщики московской команды выступают против решения клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Фанаты также скандировали кричалки в поддержку специалиста и призывали уволить гендиректора клуба Василия Кикнадзе.В источнике
15
Подробнее о событии
alt

Сёмин отреагировал на первый матч «Локомотива» под руководством Николича

Sport.ru вчера в 13:29
alt

Фанаты «Локо» вывесили баннер «Не того деда убрали» на матче с «Оренбургом»

Sports.ru вчера в 14:15
alt

Семин: игра «Локо» с «Оренбургом»? Пусть Кикнадзе вам этот матч и прокомментирует, а я не смотрел

Футбол России вчера в 13:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости