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Локомотив — Зенит 0:0 (2-й тайм)
Metaratings
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Арбитр Игорь Федотов назвал решение главного арбитра матча 6-го тура между "Локомотивом" и "Зенитом" отменить гол в ворота "сине-бело-голубых" верным.В источнике
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Судьи отменили гол «Локомотива» «Зениту». Но офсайда не видно даже с линией

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Судья Федотов: «Гол „Локомотива“ в ворота „Зенита“ отменили правильно»

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