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«Локомотив» договорился о переходе вингера «Бордо»
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Трансферный комитет московского "Локомотива" одобрил трансфер вингера "Бордо" Франсуа Камано, сообщает Sport24.В источнике
Подробнее о событии
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«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано примерно за € 7 млн

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Трансферный комитет «Локомотива» одобрил покупку трех игроков

Спорт-Экспресс 09:36
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«Локомотив» близок к подписанию вингера «Бордо» Камано за 7 млн евро

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