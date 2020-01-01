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«Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Порту» Тикиньо
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Футбольный клуб «Локомотив» до сих пор ведет переговоры с «Порту». Он хочет забрать в команду футболиста Тикиньо. Трансфер спортсмена оценивается в 10-12 миллионов евро.В источнике
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Тикиньо согласился ехать в Китай, предложение «Локомотива» перебили

Спорт день за днем 03:16
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A Bola: Тикинью, которым интересовался «Локомотив», перейдет в китайский клуб

Матч ТВ 01:32
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A Bola: Тикинью, которым интересовался «Локомотив», перейдет в китайский клуб

Sportbox.RU 01:32
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