«Локомотив» договорился о трансфере узбекского форварда Жалолиддинова

Форвард перейдёт в российский клуб за 350 тысяч евро и подпишет с «железнодорожниками» контракт сроком на пять лет. Российский клуб выиграл борьбу за нападающего у «Бешикташа», который сделал официальный запрос по игроку в «Бунедкор». Юный форвард предпочел продолжить карьеру в российском клубе.