«Локомотив» договорился о трансфере узбекского форварда Жалолиддинова
Форвард перейдёт в российский клуб за 350 тысяч евро и подпишет с «железнодорожниками» контракт сроком на пять лет. Российский клуб выиграл борьбу за нападающего у «Бешикташа», который сделал официальный запрос по игроку в «Бунедкор». Юный форвард предпочел продолжить карьеру в российском клубе.В источнике
С чего всё начиналось
Бунёдкор и московский Локомотив договорились о трансфере 18-летнего Жасура Жалолиддинова. Об этом сообщает корреспондент UPL. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров.