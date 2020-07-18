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«Локомотив» договорился о трансфере узбекского форварда Жалолиддинова
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Форвард перейдёт в российский клуб за 350 тысяч евро и подпишет с «железнодорожниками» контракт сроком на пять лет. Российский клуб выиграл борьбу за нападающего у «Бешикташа», который сделал официальный запрос по игроку в «Бунедкор». Юный форвард предпочел продолжить карьеру в российском клубе.В источнике
С чего всё начиналось
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Бунёдкор и московский Локомотив договорились о трансфере 18-летнего Жасура Жалолиддинова

Бунёдкор и московский Локомотив договорились о трансфере 18-летнего Жасура Жалолиддинова. Об этом сообщает корреспондент UPL. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров.
UPL24 вчера в 08:34
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«Локомотив» договорился о трансфере узбекского полузащитника

Sport.ru 07:59
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СМИ: «Локомотив» договорился о трансфере 18-летнего хавбека из Узбекистана

Матч ТВ 06:28
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«Локомотив» договорился о трансфере 18-летнего хавбека из Узбекистана

Sport24.ru 06:23 
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