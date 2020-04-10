«Локомотив» договорился с игроками о снижении зарплат

Ранее на сокращение зарплат в размере от 40 до 50% согласились игроки «Спартака» и «Динамо». Руководство ЦСКА договорилось с футболистами о снижении доходов накануне, 9 апреля, передавал «Спорт-Экспресс».