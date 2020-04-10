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«Локомотив» договорился с игроками о снижении зарплат
Sports.ru
  • Мой Брянск1:00
  • Комсомольская правда2:58
Ранее на сокращение зарплат в размере от 40 до 50% согласились игроки «Спартака» и «Динамо». Руководство ЦСКА договорилось с футболистами о снижении доходов накануне, 9 апреля, передавал «Спорт-Экспресс».В источнике
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