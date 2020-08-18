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Арустамян прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»
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Журналист Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход игрока московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту".В источнике
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