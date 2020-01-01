«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче

В товарищеском матче между двумя московскими клубами «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо». Встреча, проходившая в Черкизово без зрителей, завершилась со счётом 1:1.