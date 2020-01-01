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«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче
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В товарищеском матче между двумя московскими клубами «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо». Встреча, проходившая в Черкизово без зрителей, завершилась со счётом 1:1.В источнике
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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче

Советский спорт 12:03
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Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1

Sports.ru 10:14
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«Динамо» и «Локомотив» сильнейшего не выявили

Футбол России 11:56
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