«Локомотив» и «Интер» не договорились о продлении аренды Жоау Мариу

Как сообщает "СЭ" представители российского клуба пытались договориться с миланцами о продлении аренды, но безуспешно. Вряд ли "Локомотив" с учетом объявленной смены вектора развития будет выкупать игрока у "Интера". Трансферная стоимость Мариу составляет около 18 миллионов евро.