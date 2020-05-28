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Российская газетаРоссийская газета
«Локомотив» и «Интер» не договорились о продлении аренды Жоау Мариу
ИноПроСпорт
  • ИноПроСпорт
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
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Как сообщает "СЭ" представители российского клуба пытались договориться с миланцами о продлении аренды, но безуспешно. Вряд ли "Локомотив" с учетом объявленной смены вектора развития будет выкупать игрока у "Интера". Трансферная стоимость Мариу составляет около 18 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
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Жоау Мариу покинет «Локо» 30 июня

Как стало известно «СЭ», 27-летний полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинет московский клуб после 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.
Спорт-Экспресс вчера в 19:11
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«Локомотив» уведомил «Интер», что не будет выкупать Жоау Мариу

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