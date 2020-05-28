«Локомотив» и «Интер» не договорились о продлении аренды Жоау Мариу
Как сообщает "СЭ" представители российского клуба пытались договориться с миланцами о продлении аренды, но безуспешно. Вряд ли "Локомотив" с учетом объявленной смены вектора развития будет выкупать игрока у "Интера". Трансферная стоимость Мариу составляет около 18 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», 27-летний полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинет московский клуб после 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.