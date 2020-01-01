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«Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ
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Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс». В этом чемпионате Луценко забил 15 мячей (3-е место), причем все с игры.В источнике
С чего всё начиналось
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Луценко интересен «Локомотиву» и «Краснодару»

По имеющейся информации, «Арсенал» не планирует расставаться с Луценко. Форвард в текущем сезоне РПЛ с 15 голами идет на третьем месте в списке бомбардиров, уступая лишь Дзюбе (17) и Азмуну (16).
Спорт-Экспресс 05:56
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«Локомотив» и «Краснодар» интересуются Евгением Луценко

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Луценко заинтересовал «Краснодар» и «Локомотив»

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