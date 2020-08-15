Локомотив — Краснодар 1:0

Футболисты московского "Локомотива" победили "Краснодар" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук на 43-й минуте.