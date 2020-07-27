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Спорт день за днемСпорт день за днем
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
Metaratings
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«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».В источнике
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Клубы Российской премьер-лиги отказались подписывать Нури Шахина

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«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»

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«Рубину» предлагали бывшего игрока «Боруссии», клуб отказался

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