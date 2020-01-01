«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Локомотива» и «Оренбурга» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ, который состоится 21 июня в Москве.