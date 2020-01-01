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«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
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Тренерские штабы «Локомотива» и «Оренбурга» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ, который состоится 21 июня в Москве.В источнике
Подробнее о событии
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«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на игру

ProstoProSport 09:37 
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Николич назвал стартовый состав на свой первый официальный матч в «Локомотиве»

Sportbox.RU 09:29
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Николич назвал стартовый состав на свой первый официальный матч в «Локомотиве»

Матч ТВ 09:29
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