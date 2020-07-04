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«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
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Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура Российской премьер-лиги.В источнике
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«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», арбитры отменили два гола москвичей

Sport24.ru 15:34 
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«Локо» на своём поле не сумел обыграть «Сочи». У «железнодорожников» отменили два гола

Чемпионат 15:32
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«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС Спорт 15:34
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