«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене». Судил игру арбитр из Москвы Алексей Матюнин. По ходу матча не были засчитаны три гола хозяев.В источнике Все выразили поддержку, за что я благодарен. Считаю, что на мне лежит вся ответственность. Нужно было решать эпизод и забирать три очка. Последние минуты... Был уверен в себе, просто не забил. Не знаю, с чем это связано.Футбол на Куличкахвчера в 16:55