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«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти
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Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене». Судил игру арбитр из Москвы Алексей Матюнин. По ходу матча не были засчитаны три гола хозяев.В источнике
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Алексей Миранчук
российский футболист
Все выразили поддержку, за что я благодарен. Считаю, что на мне лежит вся ответственность. Нужно было решать эпизод и забирать три очка. Последние минуты... Был уверен в себе, просто не забил. Не знаю, с чем это связано.Футбол на Куличкахвчера в 16:55
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Игроки «Локо» разорвали на Кокорине майку и промахнулись с пенальти. Фото матча с «Сочи»

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Алексей Миранчук: «Не знаю, почему не забил пенальти. Сильно загоняться не буду»

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