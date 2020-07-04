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«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти
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Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене». Судил игру арбитр из Москвы Алексей Матюнин. По ходу матча не были засчитаны три гола хозяев.В источнике
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Алексей Миранчук
российский футболист
Все выразили поддержку, за что я благодарен. Считаю, что на мне лежит вся ответственность. Нужно было решать эпизод и забирать три очка. Последние минуты... Был уверен в себе, просто не забил. Не знаю, с чем это связано.Футбол на Куличкахвчера в 16:55
Подробнее о событии
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Миранчук – о незабитом пенальти в матче с «Сочи»: Не буду сильно загоняться

Советский спорт 03:41
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Алексей Миранчук — о нереализованном пенальти на 98-й минуте: «Раз взял на себя ответственность, нужно решать эпизод»

Матч ТВ 01:16
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Алексей Миранчук: «Не знаю, почему не забил пенальти. Сильно загоняться не буду»

Sport24.ru 02:37 
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