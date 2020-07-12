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Газета.RuГазета.Ru
«Локомотив» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
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Московский "Локомотив" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата России.В источнике
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Фарфан попал в запас «Локомотива» на матч с «Уфой»

Sportbox.RU 08:41
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Фарфан впервые в сезоне попал в заявку «Локомотива»

Metaratings 08:39
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«Локомотив» — «Уфа»: пропустивший больше года из-за травмы Фарфан — в запасе железнодорожников

Sport24.ru 08:21 
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