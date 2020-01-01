«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов

РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.