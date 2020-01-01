14 августа издание «Чемпионат» сообщило о предложении «Зенита» по вратарю «Краснодара» Денису Адамова. Как стало известно Metaratings.ru, трансфер 22-летнего голкипера обойдется «сине-бело-голубым» в 2 млн евро. В прошлом сезоне Адамов принял участие в двух матчах РПЛ, в которых пропустил два гола.