«Локомотив» и «Зенит» хотят приобрести вратаря «Краснодара» Адамова
В прошедшем сезоне ФНЛ, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, Адамов провел за «Краснодар-2» 18 матчей, пропустив 24 гола, сообщает Sports.ru.В источнике
С чего всё начиналось
14 августа издание «Чемпионат» сообщило о предложении «Зенита» по вратарю «Краснодара» Денису Адамова. Как стало известно Metaratings.ru, трансфер 22-летнего голкипера обойдется «сине-бело-голубым» в 2 млн евро. В прошлом сезоне Адамов принял участие в двух матчах РПЛ, в которых пропустил два гола.