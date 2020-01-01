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Кубань 24Кубань 24
«Локомотив» и «Зенит» хотят приобрести вратаря «Краснодара» Адамова
Metaratings
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Спорт уик-энд
  • Zenit-fk.ru
В прошедшем сезоне ФНЛ, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, Адамов провел за «Краснодар-2» 18 матчей, пропустив 24 гола, сообщает Sports.ru.В источнике
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Источник: вратарь «Краснодара» Адамов перейдёт в «Зенит»

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