«Локомотив» и «Зенит» хотят приобрести вратаря «Краснодара» Адамова

В прошедшем сезоне ФНЛ, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, Адамов провел за «Краснодар-2» 18 матчей, пропустив 24 гола, сообщает Sports.ru.