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«Зенит» согласовал трансфер вратаря «Краснодара»
Metaratings
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  • RT на русском
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  • Спорт уик-энд
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Голкипер "Краснодара" Денис Адамов, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Зените". По информации Metaratings, питерский клуб договорился о переходе воспитанника "быков" за 2 миллиона евро. Также на 22-летнего стража ворот претендует московский "Локомотив", но у "Зенита" больше шансов его подписать.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вратарь «Краснодара» Адамов перейдет в «Зенит» за 2 млн евро

14 августа издание «Чемпионат» сообщило о предложении «Зенита» по вратарю «Краснодара» Денису Адамова. Как стало известно Metaratings.ru, трансфер 22-летнего голкипера обойдется «сине-бело-голубым» в 2 млн евро. В прошлом сезоне Адамов принял участие в двух матчах РПЛ, в которых пропустил два гола.
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