«Зенит» согласовал трансфер вратаря «Краснодара»
Голкипер "Краснодара" Денис Адамов, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Зените". По информации Metaratings, питерский клуб договорился о переходе воспитанника "быков" за 2 миллиона евро. Также на 22-летнего стража ворот претендует московский "Локомотив", но у "Зенита" больше шансов его подписать.В источнике
С чего всё начиналось
14 августа издание «Чемпионат» сообщило о предложении «Зенита» по вратарю «Краснодара» Денису Адамова. Как стало известно Metaratings.ru, трансфер 22-летнего голкипера обойдется «сине-бело-голубым» в 2 млн евро. В прошлом сезоне Адамов принял участие в двух матчах РПЛ, в которых пропустил два гола.