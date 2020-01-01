«Зенит» согласовал трансфер вратаря «Краснодара»

Голкипер "Краснодара" Денис Адамов, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Зените". По информации Metaratings, питерский клуб договорился о переходе воспитанника "быков" за 2 миллиона евро. Также на 22-летнего стража ворот претендует московский "Локомотив", но у "Зенита" больше шансов его подписать.