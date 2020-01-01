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Тульский футболТульский футбол
Российский клуб интересуется русским немцем из второй бундеслиги
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Один из российских клубов интересуется полузащитником немецкого "Ян Регенсбурга" Максом Безушковым.В источнике
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Российский клуб интересуется русским немцем из второй бундеслиги

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«Локомотиву» интересен хавбек Макс Безушков из второй Бундеслиги. Он российский немец

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