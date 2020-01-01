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Российский клуб интересуется русским немцем из второй бундеслиги
Sports.ru
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Один из российских клубов интересуется полузащитником немецкого "Ян Регенсбурга" Максом Безушковым.В источнике
С чего всё начиналось
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В РПЛ может появиться еще один российский немец

По данным «СЭ», «Локомотив» интересуется футболистом клуба второй бундеслиги «Ян Регенсбург» Максом Безушковым. 23-летний центральный полузащитник родился в Германии, однако его родители из России. Безушков провел около 40 матчей за юношеские немецкие сборные, участвовал в чемпионате Европы U-19.
Спорт-Экспресс 09:54
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«Локомотив» интересуется игроком из второй Бундеслиги

Soccernews.ru 14:51
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«Локомотиву» интересен российский немец из второй Бундеслиги

Евро-футбол.ру 12:11
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В РПЛ может перейти еще один российский немец. Игроком интересуется «Локомотив»

Bookmaker-ratings.ru 10:55
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