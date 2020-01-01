По данным «СЭ», «Локомотив» интересуется футболистом клуба второй бундеслиги «Ян Регенсбург» Максом Безушковым. 23-летний центральный полузащитник родился в Германии, однако его родители из России. Безушков провел около 40 матчей за юношеские немецкие сборные, участвовал в чемпионате Европы U-19.