«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым

«Локомотив» в грядущее трансферное окно рассчитывает подписать голкипера, который в перспективе заменит основного вратаря Маринато Гилерме. По информации источника, шансы Адамова на переход в «Локомотив» несколько выше, чем у Митрюшкина.