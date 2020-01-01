«Краснодар» не продаст «Локомотиву» вратаря Адамова

Московскому "Локомотиву" придётся искать другого вратаря для усиления состава во время летнего трансферного окна. По информации Metaratings, заинтересовавший "железнодорожников" 22-летний страж ворот Денис Адамов не покинет "Краснодар".