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«Краснодар» не продаст «Локомотиву» вратаря Адамова
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Московскому "Локомотиву" придётся искать другого вратаря для усиления состава во время летнего трансферного окна. По информации Metaratings, заинтересовавший "железнодорожников" 22-летний страж ворот Денис Адамов не покинет "Краснодар".В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» намерен купить замену Гильерме. Один из кандидатов — Адамов из «Краснодара»

В списке «железнодорожников» числятся несколько фамилий. Одним из двух приоритетных вариантов является голкипер молодёжной сборной России и «Краснодара» Денис Адамов.
Чемпионат вчера в 07:49
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Отступные Адамова, которым интересуется «Локо», – 20 млн евро. «Краснодар» не хочет отпускать вратаря

Sports.ru вчера в 12:17
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«Краснодар» не планирует расставаться с голкипером Адамовым, которым интересуется «Локо»

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«Краснодар» не отпустит вратаря Адамова в «Локомотив» даже за 10 млн евро

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