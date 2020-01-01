«Краснодар» не продаст «Локомотиву» вратаря Адамова
Московскому "Локомотиву" придётся искать другого вратаря для усиления состава во время летнего трансферного окна. По информации Metaratings, заинтересовавший "железнодорожников" 22-летний страж ворот Денис Адамов не покинет "Краснодар".В источнике
С чего всё начиналось
В списке «железнодорожников» числятся несколько фамилий. Одним из двух приоритетных вариантов является голкипер молодёжной сборной России и «Краснодара» Денис Адамов.
Футбол России вчера в 12:14
Metaratings вчера в 12:00