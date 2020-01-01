«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым
«Локомотив» в грядущее трансферное окно рассчитывает подписать голкипера, который в перспективе заменит основного вратаря Маринато Гилерме. По информации источника, шансы Адамова на переход в «Локомотив» несколько выше, чем у Митрюшкина.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» планирует в предстоящее трансферное окно приобрести вратаря, который в ближайшей перспективе сможет заменить Маринато Гильерме. В списке «железнодорожников» числятся несколько фамилий.