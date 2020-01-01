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«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым
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«Локомотив» в грядущее трансферное окно рассчитывает подписать голкипера, который в перспективе заменит основного вратаря Маринато Гилерме. По информации источника, шансы Адамова на переход в «Локомотив» несколько выше, чем у Митрюшкина.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» намерен купить замену Гильерме. Один из кандидатов — Адамов из «Краснодара»

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» планирует в предстоящее трансферное окно приобрести вратаря, который в ближайшей перспективе сможет заменить Маринато Гильерме. В списке «железнодорожников» числятся несколько фамилий.
Чемпионат 07:49
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Отступные Адамова, которым интересуется «Локо», – 20 млн евро. «Краснодар» не хочет отпускать вратаря

Sports.ru 12:17
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«Краснодар» не планирует расставаться с голкипером Адамовым, которым интересуется «Локо»

Футбол России 12:14
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«Краснодар» не отпустит вратаря Адамова в «Локомотив» даже за 10 млн евро

Metaratings 12:00
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