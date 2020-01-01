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«Локомотив» исключил Жалолиддинова из заявки на матчи РПЛ
Матч ТВ
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«Локомотив» изменил список игроков в заявке для участия в играх РПЛ. Об этом говорится в сообщении лиги. В частности, клуб исключил из заявки новичка Жасурбека Жалолиддинова.В источнике
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