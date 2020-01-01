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«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»
Metaratings
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  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.В источнике
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«Локомотив» может купить 19-летнего игрока «Фламенго»

Матч ТВ 16:07
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«Локомотив» может купить 19-летнего игрока «Фламенго»

Sportbox.RU 16:07
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«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

Soccer.ru 16:03 
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