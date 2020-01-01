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«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.В источнике
Подробнее о событии
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«Локомотив» начал охоту на 19-летнюю звезду «Фламенго»

Sport.ru 17:14
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«Локомотив» пошутил про интерес к форварду «Фламенго»

Sportbox.RU 17:23
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«Локомотив» пошутил про интерес к форварду «Фламенго»

Матч ТВ 17:23
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