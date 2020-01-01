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«Локомотив» может купить 19-летнего игрока «Фламенго»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
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  • Аргументы и Факты
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
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Действующий контракт Линкольна с «Фламенго» рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии 19-летний Линкольн провел всего пять минут.В источнике
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«Локомотив» пошутил про интерес к нападающему Линкольну

Спорт-Экспресс 20:47
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«Локомотив» начал охоту на 19-летнюю звезду «Фламенго»

Sport.ru 17:14
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«Локомотив» пошутил про интерес к форварду «Фламенго»

Матч ТВ 17:23
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