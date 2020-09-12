«Локомотив» хочет приобрести экс-форварда «Баварии» и «Ювентуса»

В своей карьере форвард выступал за хорватские "Марсонию", "Загреб" и "Динамо", а также немецкие "Вольфсбург" и "Баварию", мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус". В составе сборной Хорватии Манджукич провел 89 матчей, в которых забил 33 мяча.