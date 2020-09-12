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Газета.RuГазета.Ru
«Локомотив» хочет приобрести экс-форварда «Баварии» и «Ювентуса»
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В своей карьере форвард выступал за хорватские "Марсонию", "Загреб" и "Динамо", а также немецкие "Вольфсбург" и "Баварию", мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус". В составе сборной Хорватии Манджукич провел 89 матчей, в которых забил 33 мяча.В источнике
С чего всё начиналось
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«Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем

Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу. Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол.
Чемпионат 08:44
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Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

Футбол России 09:30
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«Локомотиву» вновь интересен экс-форвард «Ювентуса»

Sport.ru 09:29
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СМИ: «Локомотив» снова проявил интерес к футболисту сборной Хорватии Манджукичу

RT на русском 09:21
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