«Локомотив» хочет приобрести экс-форварда «Баварии» и «Ювентуса»
В своей карьере форвард выступал за хорватские "Марсонию", "Загреб" и "Динамо", а также немецкие "Вольфсбург" и "Баварию", мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус". В составе сборной Хорватии Манджукич провел 89 матчей, в которых забил 33 мяча.В источнике
С чего всё начиналось
Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу. Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол.