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«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода
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«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон». Москвичи хотели арендовать футболиста до конца сезона.В источнике
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Ниясс отказался уходить в аренду в «Локомотив»

Матч ТВ 14:48
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Ниясс отказался уходить в аренду в «Локомотив»

Sportbox.RU 14:48
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Форвард «Эвертона» Ньяссе отказался уходить в аренду в «Локо». Его не устроили детали контракта

Sports.ru 12:58
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