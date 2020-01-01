«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода

«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон». Москвичи хотели арендовать футболиста до конца сезона.