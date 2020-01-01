НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестомSoccer.ru«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от переходаМатч ТВ6Матч ТВBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииMetaratingsODDS.ruSports.ru«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон». Москвичи хотели арендовать футболиста до конца сезона.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ниясс отказался уходить в аренду в «Локомотив»Матч ТВ 14:48Ниясс отказался уходить в аренду в «Локомотив»Sportbox.RU 14:48Форвард «Эвертона» Ньяссе отказался уходить в аренду в «Локо». Его не устроили детали контрактаSports.ru 12:58рекламаГлавноеСборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестомНовости