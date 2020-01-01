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«Локомотив» мог подписать Неймара за 5 млн, но Сёмин отказался
Советский спорт
  • Piter.tv0:46
Экс-руководитель скаутской службы "Локомотива" Виктор Тищенко вспомнил об интересе клуба в 2007 году к Неймару. Тогда самый дорогой футболист мира выступал за "Сантос" и стоил всего 5 млн долларов. Тищенко находился в Бразилии в командировке и просматривал футболистов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Экс-скаут «Локо»: хотели Неймара, Сёмин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 млн?!»

Бывший скаут и руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году «железнодорожники» интересовались бразильским нападающим Неймаром.
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