«Локомотив» мог подписать Неймара за 5 млн, но Сёмин отказался

Экс-руководитель скаутской службы "Локомотива" Виктор Тищенко вспомнил об интересе клуба в 2007 году к Неймару. Тогда самый дорогой футболист мира выступал за "Сантос" и стоил всего 5 млн долларов. Тищенко находился в Бразилии в командировке и просматривал футболистов.