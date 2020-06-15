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Газета.RuГазета.Ru
«Локомотив» может подписать 18-летнего игрока из Узбекистана
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Московский "Локомотив" намерен подписать 18-летнего футболиста Жасура Жалолиддинова из Узбекистана, сообщает upl.uz. Футболист дебютировал в августе 2018 года в основном составе "Бунедкора", став самым молодым игроком в истории Высшей лиги чемпионата Узбекистана.В источнике
С чего всё начиналось
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18-летний Жасур Жалолиддинов в ближайшее время перейдет в московский Локомотив

Московский клуб уже обратился к руководству Бунёдкора по поводу трансфера игрока. Локомотив планирует приобрести Жалолиддинова и оставить его в Бунёдкоре в аренде на полгода. В настоящее время юной вингер оценивается в 450-500 тысяч евро.
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