«Локомотив» может подписать 18-летнего игрока из Узбекистана
Московский "Локомотив" намерен подписать 18-летнего футболиста Жасура Жалолиддинова из Узбекистана, сообщает upl.uz. Футболист дебютировал в августе 2018 года в основном составе "Бунедкора", став самым молодым игроком в истории Высшей лиги чемпионата Узбекистана.В источнике
С чего всё начиналось
Московский клуб уже обратился к руководству Бунёдкора по поводу трансфера игрока. Локомотив планирует приобрести Жалолиддинова и оставить его в Бунёдкоре в аренде на полгода. В настоящее время юной вингер оценивается в 450-500 тысяч евро.