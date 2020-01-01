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«Локомотив» может подписать полузащитника «Сток Сити»
ODDS.ru
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Игрок уже побывал в России, где познакомился с инфраструктурой московского клуба и встретился с руководством.В источнике
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Конголезец Имбула попал в сферу интересов «Локомотива»

Metaratings 11:35
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«Локомотив» может подписать хавбека сборной ДР Конго

Чемпионат 11:12
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Сайт Footmercato сообщил о переговорах «Локомотива» с Имбула, а затем удалил страницу

Sports.ru 11:11
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