«Локомотив» может подписать полузащитника сборной Хорватии
Сербский специалист Марко Николич, который в скором времени может занять пост главного тренера московского «Локомотива», хочет пригласить в российский коллектив хорватского полузащитника Милана Баделя, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», Марко Николич, которого в ближайшее время должны назначить главным тренером «Локомотива», заинтересован в услугах Милана Баделя. Права на 31-летнего опорного полузащитника принадлежат «Фиорентине», а нынешний сезон он проводит в «Лацио» — 19 матчей, 1 гол.