По данным «СЭ», Марко Николич, которого в ближайшее время должны назначить главным тренером «Локомотива», заинтересован в услугах Милана Баделя. Права на 31-летнего опорного полузащитника принадлежат «Фиорентине», а нынешний сезон он проводит в «Лацио» — 19 матчей, 1 гол.