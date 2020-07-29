«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался после публикации расписания матчей нового сезона РПЛ. По его словам, это «странный календарь». Он считает, что семь игр в течение трех недель – «явный перебор».В источнике Нам предстоит провести семь игр за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь встреч за 32 дня, которые мы провели после рестарта чемпионата.Вести.Ru13:37
С чего всё начиналось
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.