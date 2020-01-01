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«Локомотив» надеется, что «Интер» сделает скидку на Жоау Мариу
Sports.ru
  • Sports.ru
«Локомотив» хочет оставить в команде полузащитника Жоау Мариу, сообщает FCInterNews.It. Права на игрока принадлежат «Интеру».В источнике
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«Локомотив» рассчитывает приобрести Мариу у «Интера» со скидкой

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«Локомотив» надеется, что «Интер» сделает скидку на Жоау Мариу

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«Локомотив» надеется на скидку от «Интера» по выкупу Жоау Мариу

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