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Газета.RuГазета.Ru
«Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Московский "Локомотив" намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника.В источнике
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«Локомотив» ищет замену Кверквелии

Soccer.ru 22:04
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«Локомотив» планирует подписать защитника, который заменит Кверквелию

Sport24.ru 21:22 
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«Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника

Газета.Ru 21:19
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