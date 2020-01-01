НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Локомотив» заинтересован в приобретении Глушенкова
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
Отмечается, что игрок также заинтересован в переходе в состав железнодорожников. "Спартак" готов продать Глушенкова за 8 млн евро, однако "Локомотив" хочет снизить цену.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

«Спартак» просит у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова

Metaratings 04:02
alt

СМИ: Полузащитник «Спартака» близок к переходу в «Локомотив»

Матч ТВ 03:06
alt

«Локомотив» заинтересован в приобретении Глушенкова

Футбол России 03:00
реклама
Главное
Новости