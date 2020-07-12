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«Локомотив» назвал состав на матч против «Уфы»
Футбол России
  • Футбол России
  • Bobsoccer
Стал известен состав «Локомотива» на матч двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги против «Уфы».В источнике
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Составы Уфы и Локомотива на матч 28 тура

Bobsoccer 08:28
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«Локомотив» назвал состав на матч против «Уфы»

Евро-футбол.ру 08:23
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«Локомотив» — «Уфа»: пропустивший больше года из-за травмы Фарфан — в запасе железнодорожников

Sport24.ru 08:21 
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