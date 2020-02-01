НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Советский спортСоветский спорт
«Локомотив» назвал состав на матч с «Партизаном»
Prognozist
  • Prognozist
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Вести.Ru
  • LiveSport.ru
  • Футбол России
  • Советский спорт
  • Матч ТВ
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ГЛАС.RU
  • FootballHD
  • Metaratings
  • Спорт день за днем
Главный тренер Локомотива Юрий Семин определился с составом команды на матч первого тура Кубка Матч Премьер с Партизаном.В источнике
27
Подробнее о событии
alt

Первые минуты Миранчука после травмы, напутствия Смолову и счастливый Тошич. Все, что осталось за кадром матча открытия Кубка Париматч Премьер

Матч ТВ 07:40
alt

«Локомотив» проиграл «Партизану» в серии пенальти в первом поединке на Кубке Матч Премьер

ODDS.ru вчера в 08:01
alt

«Локомотив» — «Партизан» — 1:1 (2:4 по пенальти). Видеообзор матча

Sport24.ru вчера в 10:20 
Ещё по теме
Главное
Новости