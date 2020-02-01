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Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
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Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.В источнике
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«Спартак» - «Ростов»: прямая видеотрансляция матча в Дохе

Sport.ru вчера в 09:44
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Первый матч «Локо» в Катаре: Эдер вместо Смолова, Миранчук — в больнице

Матч ТВ вчера в 11:07
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«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану» на Кубке Париматч Премьер

Metaratings вчера в 08:00
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