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«Локомотив» объявил о переходе Миранчука в «Аталанту»
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"Локомотив" и "Аталанта" достигли принципиальной договоренности о переходе Миранчука в итальянский клуб.В источнике
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Подробнее о событии
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«Локомотив» объявил о трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту»

Sport.ru 11:44
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«Эмоции Роналду, которому придется играть против этого русского». Сборная — о трансфере Алексея Миранчука

Спорт-Экспресс 11:35
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«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»

Sports.ru 11:20
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