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«Локомотив» объявил о переходе Камано
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Камано выступал за «Бордо» с 2016 года, суммарно проведя 139 матчей, забив 30 мячей и сделав 14 голевых передач. Ранее сообщалось, что Камано прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».В источнике
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