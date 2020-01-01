«Локомотив» объявил о переходе Камано

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» объявил о переходе КаманоРФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКАДебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срокЦСКА подпишет защитника Бруно Фукса за 7 миллионов евроМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеRT на русском«Локомотив» объявил о переходе КаманоГЛАС.RU13ГЛАС.RURT на русскомSoccernews.ruГазета.RuРоссийская газетаСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииSports.ruНева СпортSportbox.RUODDS.ruЧемпионатГол.руКамано выступал за «Бордо» с 2016 года, суммарно проведя 139 матчей, забив 30 мячей и сделав 14 голевых передач. Ранее сообщалось, что Камано прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».В источнике Комментировать5Подробнее о событии Форвард «Бордо» Камано стал игроком «Локомотива»Спорт-Экспресс 08:08Камано перешёл в «Локомотив»Футбол России 08:29«Локомотив» объявил о трансфере КаманоЕвро-футбол.ру 08:18рекламаГлавное«Локомотив» объявил о переходе КаманоРФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКАДебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срокЦСКА подпишет защитника Бруно Фукса за 7 миллионов евроМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеНовости