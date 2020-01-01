«Локомотив» объявил о переходе Камано

Камано выступал за «Бордо» с 2016 года, суммарно проведя 139 матчей, забив 30 мячей и сделав 14 голевых передач. Ранее сообщалось, что Камано прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».